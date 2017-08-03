В Чехии живут 523 человека, которые уже отмечали свой столетний юбилей

В Чехии живут 523 человека, которые уже отмечали свой столетний юбилей. По данным Управления социального обеспечения ЧР, самая старшая чешка родилась в 1910 году, чех – в 1912. Всего же среди тех, чей возраст перевалил вековой рубеж, – 468 женщин и 55 мужчин. У государства для этих старожилов есть «премия». После 100 лет пенсию дожившим до столь почтенного возраста повышают на 2000 крон. Больше всего людей старше ста лет живёт в Праге – 93, меньше всего – в Карловарском крае. В ближайшие пять лет число тех, кому за 100, будет сокращаться, поскольку с началом Первой мировой войны рождаемость в Чехии была в два раза меньше, чем до 1914 года.

Похожие статьи