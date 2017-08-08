В день рождения слонов

Если вы хотите посетить пражский зоопарк, который считается по праву лучшим в Европе, то можете совместить два праздника в один день. Двенадцатого августа кроме возможности просто насладиться прогулками на природе среди животных, можно попасть на день рождения слонов. Это Международный праздник, и отмечается на огромном пространстве зоопарка – Долине слонов. Здесь будет настоящий день рождения для огромных животных – с шарами, подарками и фонтанами. Масса разных развлечений ждёт детей не только в гостях у слонов. В этот же день в павильоне короля зверей – льва будут произносить поздравления львам и приносить подарки.

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