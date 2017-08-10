В этом году исполнится 230 лет «Дон Жуану» Моцарта

Пражский Сословный театр (Stavovské divadlo) будет отмечать 230-летие премьеры оперы Вольфганга Амадея Моцарта «Дон Жуан», которая была встречена бурными овациями пражских зрителей. Премьера состоялась 29 октября 1787 года, когда композитор приехал в Прагу. Театр, в котором дирижировал Моцарт, планирует в течение всей осени 2017 года радовать своего зрителя одной из лучших его работ. Спектакль был восстановлен в 2012 году – в 225-ю годовщину первой постановки «Дон Жуана», и с тех пор не уходит из репертуара театра. Опера исполняется на итальянском языке, с чешскими и английскими субтитрами.

Билеты можно купить на сайте театра.

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