В главной роли Константин Хабенский: 3 августа в Праге состоится премьера фильма Коллектор

С 3 по 7 августа 2017 года в рамках пражского фестиваля независимого кино ( «Prague Independent Film Festival» ) состоится премьера фильма «Коллектор» от режиссёра Алексея Красовского. Фильм откроет фестиваль 3 августа в 19.00 в Komorní kino Evald. Фильм будет показан в оригинале, но с английскими субтитрами.

Когда: 3-7 августа

Где: Komorní kino Evald, Národní 60/28, 110 00 Praha-Nové Město

Время: 19.00

Сайт кинофестиваля

Описание фильма:

Артур — коллектор, который является настоящим профессионалом в своем деле. Он занимается только самыми крупными должниками и всегда находит всю их подноготную, используя ее против них. Артур никогда не пользуется банальными методами, поскольку его конек — психологическая атака. Он является настоящим мастером перевоплощения, который сбивает своих клиентов с толку и допекает их до такой степени, что они готовы погасить весь долг, лишь бы никогда не слышать его голоса. Но однажды в сети появляется скандальное видео с участием Артура, после чего от него отворачиваются все друзья и коллеги. Теперь у него есть всего сутки, чтобы спасти не только свою репутацию, но и жизнь. Сможет ли он узнать, кто загнал его в угол?

Информация о фильме была взята с сайта www.baskino.co

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