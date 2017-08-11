В игру вступил перевозчик FlixBus: война за пассажиров по направлению Либерец-Прага началась

На автобусном направлении Либерец-Прага началась настоящая битва за пассажиров. На тропу войны вышли два крупных перевозчика: немецкий FlixBus и RegioJet. Жёлтые автобусы компании RegioJet теряют статус монополиста.

«Из Либерца в Прага новые автобусы компании FlixBus начнут ездить 3 сентября 2017 года. Наша главная цель — стать лидером на всех ключевых маршрутах к концу 2018 года», говорит директор FlixBus в Чехии и Словакии Павел Проуза. Зелёные автобусы FlixBus будут привозить пассажиров на автовокзал, Чёрный Мост и Флоренс. Цена проездного билета стартует от 79 крон. По направлению Прага — Либерец автобусы будут ездить 9 раз в день. Напомним, что цена проездного билета по направлению Прага — Либерец от компании RegioJet стартует от 85 крон. Автобус FlixBus помещает 79 пассажиров и более удобен с точки зрения сервиса, а автобус компании RegioJet может поместить до 63 пассажиров.

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