В крепости Окорж состоится музыкальный опен-эйр

Всего в сорока минутах езды на автобусе от Праги можно увидеть одну из руин – Окорж. Этот замок в 1360 году построил богатый пражский мещанин Франтишек Рокыцанский, но с тех пор его два раза разрушали во время осады. Теперь крепость служит одним из самых известных достопримечательностей Республики, в котором часто проходят различные музыкальные опен-эйр и фестивали. Если вы любите качественную музыку и весело проводить время кружась в танце, тогда вы несомненно посетите это мероприятие. Незабываемую атмосферу обещают организаторы и топовые музыкальные коллективы из Чехии и Словакии.

Где: Hrad Okoř

Когда: 19 августа 2017 года

Вход: 540 крон/590 крон

Сайт: www.festivalokor.cz

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