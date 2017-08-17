В Праге продолжает работать выставка фотографий «15 лет после наводнения»

Если вам хочется понять, почему, согласно статистики, чехи очень боятся наводнений, сходите на выставку фотографий «15 лет после наводнения». Катастрофу 2002 года взрослое поколение едва ли сможет забыть. Наводнение длилось 12 дней, с 8 по 19 августа, и коснулось более 5,8% площади города. Вода, стремительно затапливавшая первые этажи зданий старого города, Малой Страны, Трои, Кампы, была настоящей стихией, которую невозможно было остановить. Именно в парке острова Кампа сегодня можно увидеть 20 щитов с широкоформатными фотографиями, запечатлевшими то нелёгкое время. Выставка будет работать до 30 сентября на Кампе.

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