В Праге пройдёт марафон Neon night

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В Праге пройдёт необыкновенное событие — марафон Neon night run Praha. Суть забега — использование специальных неоновых красок и фонариков. В специальных неоновых зонах, которые будут организованы заранее, бегуны под светом неоновых прожекторов будут светиться самыми необычными цветами. Длина марафона составит 5 километров.Более подробную информацию можно узнать на сайте мероприятия.
Где: Vypich, Praha 6
Когда: 2 сентября 2017 года
Вход: 600-800 крон
Сайт: www.neonrun.cz
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