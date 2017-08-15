В Праге пройдёт Mercedes-Benz Prague Fashion Week S/S18

С приходом осени 2017 года Прага засияет софитами и бликами камер папарацци. Mercedes-Benz Prague Fashion Week ежегодно привлекает огромное множество фанатов и любителей модных новинок и представителей fashion бизнеса. Зрители модных показов увидят тренды предстоящего сезона Осень- Зима 2017 и творения лучших дизайнеров Чехии и Словакии. Более подробную информацию можно найти на официальном сайте организаторов модного мероприятия.

Где: Ostrov Štvanice, Praha 7

Когда: 1 — 8 сентября 2017 года

Вход: 2000 — 8000 крон

Сайт: www.mbpfw.com

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