В Праге пройдёт мультикультурный фестиваль Barevná devítka

Пражский фестиваль Barevná devítka призван познакомить всех посетителей с традициями и культурой разных народов мира. Дегустации экзотических блюд, море музыки и танцев ждут вас на мероприятии. Для любознательных будут работать открытые лекции и мастер-классы.

Где: Praha, Park Podviní

Когда: 26 августа 2017 года

Вход: бесплатно

Сайт: www.barevnadevitka.cz

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