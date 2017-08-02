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В Праге пройдёт мультикультурный фестиваль Barevná devítka

Фото: www.centrumdialog.cz

Пражский фестиваль Barevná devítka призван познакомить всех посетителей с традициями и культурой разных народов мира. Дегустации экзотических блюд, море музыки и танцев ждут вас на мероприятии. Для любознательных будут работать открытые лекции и мастер-классы.

 

Где: Praha, Park Podviní
Когда: 26 августа 2017 года
Вход: бесплатно
Сайт: www.barevnadevitka.cz

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