В Праге пройдёт мультикультурный фестиваль Barevná devítka

- ГЛАВНАЯ
- Новости
- Политика
- Общество
- Экономика
- Бизнес
- Образование
- Защити свои права
- Здоровье
- Женщины
- Мужчины
- Спорт
- Персоны
- Бессмертный полк
- Фото
- Видео
- Блог
- Приложения
- Рестораны
Пражский фестиваль Barevná devítka призван познакомить всех посетителей с традициями и культурой разных народов мира. Дегустации экзотических блюд, море музыки и танцев ждут вас на мероприятии. Для любознательных будут работать открытые лекции и мастер-классы.
Где: Praha, Park Podviní
Когда: 26 августа 2017 года
Вход: бесплатно
Сайт: www.barevnadevitka.cz
Свежие комментарии