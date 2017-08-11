В Праге пройдёт музыкальный фестиваль Transmission 2017

В ноябре 2017 года в Праге пройдёт крупнейшая вечеринка Transmission, которая станет одним из невероятных событий пражской культурной жизни. Ежегодно на фестиваль приезжают огромное множество фанатов и диджеев с разных уголков мира. Музыкальная система под названием Funktion One и масштабное лазерное шоу помогут погрузить каждого из участников фестиваля в мир музыки. Все любители лазерных шоу, веселья, транса и хауса будут безмерно счастливы посетить фестиваль Transmission 2017.

Где: O2 arena, Praha, Českomoravská 2345/17

Когда: 25 ноября 2017, начало 21:00

Вход: 1299 — 2950

Cайт: http://transmission.events/cs/

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