В Праге пройдёт театральный фестиваль Летняя сцена

Практически до самого конца лета 2017 все поклонники театрального искусства получат возможность насладиться актёрскими постановками на Летней сцене под открытым небом. Спектаклей и разных мероприятий связанных с театральным миром будет много и более подробную информацию можно прочесть на официальном сайте организаторов.

Где: Letní scéna Divadla Ungelt

Когда: 3 июля — 21 августа

Вход: 480 — 1990 крон

Сайт: www.letniscena.cz

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