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В Праге пройдёт театральный фестиваль Летняя сцена

Практически до самого конца лета 2017 все поклонники театрального искусства получат возможность насладиться актёрскими постановками на Летней сцене под открытым небом. Спектаклей и разных мероприятий связанных с театральным миром будет много и более подробную информацию можно прочесть на официальном сайте организаторов.

Где: Letní scéna Divadla Ungelt
Когда: 3 июля — 21 августа
Вход: 480 — 1990 крон
Сайт: www.letniscena.cz

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