В Праге пройдёт выставка легендарных байков Harleу

В Праге пройдёт ставшая уже традицией выставка легендарных байков Harleу. Выставка Prague Harley Days проходят под патронажем Harley Davidsonв рамках официальных и ежегодных мероприятий компании. Организаторы обещают много веселья! Кроме выставки ретро и супер новых байков Harleу у посетителей будет возможность посмотреть шоу каскадеров, выбрать самый лучший лучший байк и отдать за него свой голос.

Где: Výstaviště Praha

Когда: 1 — 3 сентября 2017 г.

Вход: 300 крон

Сайт: www.harley-days.cz

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