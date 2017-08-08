В Праге пройдёт выставка легендарных байков Harleу

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В Праге пройдёт ставшая уже традицией выставка легендарных байков Harleу. Выставка Prague Harley Days проходят под патронажем Harley Davidsonв рамках официальных и ежегодных мероприятий компании. Организаторы обещают много веселья! Кроме выставки ретро и супер новых байков Harleу у посетителей будет возможность посмотреть шоу каскадеров, выбрать самый лучший лучший байк и отдать за него свой голос.
Где: Výstaviště Praha
Когда: 1 — 3 сентября 2017 г.
Вход: 300 крон
Сайт: www.harley-days.cz
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