В Праге состоится парад еды

Гастрономические фестивали пользуются в Чехии большой популярностью. А вот в последние выходные августа это будет даже не фестиваль, а целый «Парад еды» (Foodparade), который многие с нетерпением ждут, потому что он проходит в парковой зоне замка Троя. Блюда на «Парад» готовят лучшие рестораны Праги, которые представят кухню разных народов мира. В программе праздника настоящие кулинарные бои между мэтрами кулинарного искусства, разнообразные дегустации, конкурсы, неизменные мастер-классы для тех, кто мечтает совершенствовать свои поварские способности. Фестиваль продлится два дня: 26 с 10:00 до 21:00 и 27 августа с 10:00 до 20:00.

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