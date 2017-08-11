В Праге вновь можно смотреть кино на крыше

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Кинотеатр на крыше Выставочного дворца (Veletržní palác) в Праге вновь начнёт радовать всех любителей кинематографа. Помимо красивого вида на Прагу организаторы порадуют зрителей оригинальной кинопленкой формата 16 и 35 мм и специальным переносным проектором. Летний кинотеатр на крыше будет показывать как чешское, так и зарубежное кино.
Где: Veletržní palác, Dukelských Hrdinů 47, 170 00 Praha 7-Holešovice
Когда: по вторникам и средам до 30 сентября 2017 года
Билеты: 80-100 крон, зарезервировать билет можно в день показа фильма с 12:00 или купить билет на месте.
Сайт кинотеатра ( резервация билетов )
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