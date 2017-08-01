В пражском отеле Prokopka нашли 2 трупа

На территории одного из пражских отелей под названием Prokopka ( район Жижков ) полиция обнаружила бездыханные тела мужчины и женщины. Изначально тела иностранцев были найдены работниками отеля, которые сразу же позвонили в скорую помощь и полицию. Медики прибыли на место происшествия в течение 6 минут, но было уже слишком поздно. По заключению медиков смерть произошла задолго до того, как сотрудники отеля обратились за помощью.

Полиция исключила версию насильственной смерти по причине того, что ими была найдена предсмертная записка оставленная 30-летней женщиной и 24-летним мужчиной, которые скончались из-за передозировки лекарственными препаратами.

Более подробную информацию полиция не разглашает.

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