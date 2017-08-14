В сентябре 2017 года Прага будет праздновать День аэропорта Летняны

В сентябре 2017 года пражский аэропорт Летняны откроет свои двери для всех посетителей. Детали мероприятия можно найти на сайте . Организаторы готовят большую культурную программу, выставку ретро самолётов, акробатические номера и шоу с прыжками с парашютом.

Где: Letiště Praha Letňany

Когда: 9 сентября, 10:00-18:00

Вход: бесплатно

Сайт: www.letnany-airport.cz

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