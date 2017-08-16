Власти Праги одобрили план строительства галереи в конце улицы Revoluční

Власти Праги 15 августа 2017 года одобрили план строительства галереи в конце улицы Revoluční в историческом центре столицы Республики. Рабочее название будущего сооружения — «Золотое яйцо» (Zlaté vejce). Архитектором, который будет заниматься этим проектом, стал Петр Малинский. Отделка фасада будет выполнена из стекла, а внутренности галереи будут покрыты золотой краской. Залы галереи будут выполнены в круглой форме. Пространство внутри будет поделено на 13 разных блоков, которые архитектор разделит специальными перегородками. Общая площадь галереи составит более 5 000 квадратных метров. Из городского бюджета Праги на сооружение галереи уйдёт около 184 миллионов крон. Строительство начнётся в 2020 году и будет длиться около года.

Похожие статьи