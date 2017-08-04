Вопросы читателей: Рубрика «Защити свои права»

Приехала в Чехию по рабочей визе год назад, работаю в фирме, которая мне делала визу, переводчиком. Планировала подавать документы по истечении срока визы на вид на жительство. Работодатель, у которого я работаю, сказал, что я должна у него работать как минимум пять лет. Но меня не устраивает ни зарплата, ни условия, ни атмосфера в небольшом коллективе. Насколько прав работодатель, и что я могу сделать, чтобы получить вид на жительство и найти другую работу?

Арина, Прага

Вашу ситуацию усложнил новый параграф закона об иностранцах. Он не так давно вступил в силу, но уже многим иностранцам серьёзно осложнил жизнь. Во-первых, Вы теперь не можете претендовать на вид на жительство до тех пор, пока Ваше пребывание в Чехии по рабочей визе не будет составлять пять лет. Раньше на самом деле было достаточно двух. Поэтому все, кто отработал два года и подал документы на оформление вида на жительство, должны быть готовы к тому, что получат отказ.

Таким образом, Вам нужно будет снова делать рабочую визу. Право выбора остается за Вами. Если сегодняшний Ваш работодатель будет заинтересован в последующем пригласить Вас на работу, то должен будет взять Вас на прежнюю позицию. Помните, что это очень важно: рабочая виза должна быть в течение пяти лет, и работа, которую Вы будете выполнять, не должна меняться. Это не значит, что Вы за оставшийся год не можете найти другого работодателя, который Вас пригласит на работу на той же позиции и обратится в полицию по делам иностранцев, чтобы сделать Вам новую визу. Еще одним неудобством для иностранцев станут новые сроки рассматривания их заявлений. В каждом отдельном случае они стали ещё более длительными.

Похожие статьи