Выбери себе работу по душе!

Я, Наталья Драгунчик, руководитель салона красоты Beautiful Me, Praha 1, Vodickova 41, pasaž Svetozor, приглашаю к себе в команду лучших специалистов города Праги по специальностям:

1) стилист-парикмахер-колорист;

2) мастер аппаратного и классического маникюра( +наращивание ногтей );

3) мастер аппаратного и классического педикюра;

4) мастер по наращиванию ресниц.

Если ты, позитивная, креативная, трудолюбивая, дисциплинированная, творческая, талантливая, амбициозная и неординарная, то тебе к нам, в команду ярких личностей! Рабочий комфорт, индивидуальный план развития, честность и порядочность гарантирую. Условия сотрудничества по договоренности. Необходимым условием является наличие лицензии ŽL и знание чешского языка. Подробности при собеседовании.

Контактный номер: (+420) 776 771 771 ( Наталья )

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