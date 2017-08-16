Завод «Азия Авто» в Казахстане возобновил производство машин марки Škodа

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Завод «Азия Авто» в Казахстане возобновил производство автомашин чешской марки Škoda . Речь идет сразу о трех моделях – лифтбеках Rapid и Octavia, а также седане Superb. Об этом сообщает ufatime.ru со ссылкой на пресс-службу автопроизводителя.
Так, президент «Азия Авто» Эрик Сагымбаев заявил, что после двухлетнего спада на авторынке Казахстана предприятие радо сообщить о возобновлении активного выпуска автомобилей Škoda в Усть-Каменогорске. При этом все модели встали на конвейер казахстанского завода в обновленных версиях и теперь все предложения марки на местном рынке составляют авто, выпущенные в Казахстане.
Отмечается, что впервые базовые версии всех машин Škoda оснащены боковыми подушками безопасности, а более дорогие комплектации – подогревом руля и всех сидений, камерой заднего вида и полностью светодиодными фарами.
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