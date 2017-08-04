Жаркое лето 2017-го

Жарко аж до удушья. Палящее солнце и душные ночи, когда человек, вместо того чтобы спать и набираться сил, купается в собственном поту, вычерпывают силы и разум, разжигают в мыслях нервозность и агрессивность. Конечно, если мы не валяемся у воды, а стараемся вопреки перегретому мозгу любой ценой приступить к исполнению профессиональных обязанностей. Однако обычная работа, которая при приятных погодных условиях готова без напряжения за несколько минут, в экстремальной жаре потребует от нас намного больше времени. Это лето так небезопасно раскалено не только из-за погоды. Духота, мешающая дышать, перенеслась и в отношения между странами, которые до недавнего времени считались самыми близкими политическими союзниками на востоке Европы, – между Польшей и Украиной.

Острую реакцию между польскими политиками и широкой общественностью вызвало недавнее переименование уже второй улицы в Киеве в честь главных представителей украинских националистических формирований: после того как в украинской столице появилась улица имени Степана Бандеры, в июле свой бульвар получил бесславно известный генерал Украинской повстанческой армией (ОУН-УПА) Роман Шухевич. Не отстает и город Мукачево: тамошний мэр торжественно переименовал главную улицу в честь человека, имеющего отношение к убийствам поляков, евреев, волынских чехов. Но в то время, когда украинцы считают своих бойцов из повстанческой армии героями и борцами за независимость, поляки считают их убийцами, которые во время Второй мировой войны проводили этнические чистки на западе Украины.

Интересно, что польские и украинские националисты, играющие все большую политическую роль в обеих странах, ещё недавно похлопывавшие друг друга по плечу на акциях, направленных против России, сейчас, жарким летом 2017 года, готовы наброситься друг на друга. «Я сказал пану Порошенко, что в Европу с Бандерой он не вступит», – провозгласил несколько дней назад на демонстрации правых сил глава польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. А вызвал этим овации и неприятельские антиукраинские лозунги. Неудивительно. Убийства в Волыне мирных жителей – среди поляков и сейчас ещё не утихшая боль. Логично, что легализация и восхваление главных виновников этих расправ вызывает их недовольство.

Непросто украинцам. Многие из них в эйфории после Майдана искренне поверили, что отторжением от советской истории делают шаг к свободной, успешной и достойной жизни. Вместо этого они стали жертвами новой идеологии, которая попахивает нацизмом и не годится для новой Европы. Но пикантность ситуации как раз в том, что на это указывает Качиньский, который и сам этим грешит. Но так уж это в политике действует.

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