Чешский джин из зелёной бутылки

Помимо благих дел человечество любит выпивать. История главных спиртных напитков, таких, например, как пиво и вино уходит своими корнями в глубокую старину. Свою давнюю и интересную историю имеет и второй по популярности в Чехии алкогольный напиток – абсент. Пьют абсент те, кто хочет быстро и сильно опьянеть.

В состав удивительного напитка абсент, крепость которого порой достигает 86 градусов, входит не менее пятнадцати трав, из которых главную роль играет «Святая Троица» – сочетание трёх видов трав: горькой полыни, аниса и фенхеля. В эфирных маслах полыни содержится большое количество туйона. Это галлюциоген, который и вызывает сногсшибательный эффект абсента.

Чудеса полыни

В дошедшем до наших дней египетском папирусе Эберса действие настойки из полыни оценивается как стимулирующее, тонизирующее, антисептическое и глистогонное. Кроме того, считали египетские врачи, настойкой полыни нужно сбивать жар и облегчать женские боли. Тот самый Пифагор, который первым доказал известную всем теорему, рекомендовал вымачивать листья полыни в вине и подавать полученную настойку для облегчения родов. Римский врач Гален рекомендовал использовать полынь от обмороков и общей слабости. Из этого явствует, что древние понимали, что полынь «встряхивает» человека и воздействует на его душевное состояние.

В Древней Греции появление пьяным в общественном месте строго осуждалось, но греки, помимо разбавленного вина, пили и «абстинит». Этот напиток получали, вымачивая листья полыни в вине, не давая ему забродить.

В виде крепчайшего алкоголя абсент появился в Швейцарии в 1792 году. Сёстры Энрио, занимавшиеся изготовлением лекарственных снадобий путём перегонки спиртовой полынно-анисовой настойки, получали зеленоватую жидкость, которую продавали через врача Пьера Ординера. У врача отбоя не было от пациентов, желавших полечиться сбивавшей с ног настойкой. После нескольких лет такого успеха некий Анри Дюбье выкупил рецепт снадобья и наладил массовое производство нового алкоголя. Построить завод ему помог друг, которого звали Анри–Луи Перно. Завод открылся в 1805 году. Абсент здесь выпускался под торговой маркой «Перно».

Губительная сила

Французские генералы быстро поняли, что после употребления абсента солдаты идут в бой, не ведая страха. А военные врачи тут же отметили, что среди незнающих страха вояк стали распространяться психические заболевания: шизофрения и различные психозы. Впрочем, врачи тоже пили абсент. Французская военная статистика отметила, что абсент убил больше солдат, чем туземцы, которые защищали свои земли от оккупации.

До тех пор, пока использовался виноградный, а не промышленный спирт, абсент был достаточно дорогим напитком. К концу XIX века абсент был в 7-10 раз дешевле вина. Повышение зарплаты французским рабочим привело к тому, что абсент опустился из аристократических гостиных до дешёвых кабаков в рабочих предместьях. Начался настоящий абсентный бум. Любимым напитком художника Тулуз-Лотрека было «землетрясение» – смертельное сочетание абсента и бренди. Абсент употребляли Ван Гог, Пикассо, Поль Верлен, Артюр Рембо, Дали и многие другие. А людей с расшатанной психикой и отсутствующим взглядом стали называть «абсентье».

Чехи вернули абсент людям

В июле 1905 года швейцарский фермер Джин Ландфрэй, находясь под влиянием абсента, расстрелял всю свою семью. История попала на первые полосы газет. Против абсента поднялась волна общественного недовольства. Кроме того, приближалась Первая мировая война. Парижские газеты писали, что пьющие пиво немцы легко уничтожат деградирующих от абсента французов. К 1915 году производство и продажа абсента практически везде были запрещены.

Такой же запрет ввела у себя и Австро-Венгрия, в состав которой входила Чехия. Но с распадом империи образовавшаяся Чехословакия стала одной из немногих стран, которые абсент разрешили. В довоенной Чехословакии абсент употребляла богема. Например, он входил в меню знаменитого кафе «Славия».

В 1920 году чешский предприниматель Альбин Хилл создал компанию Hill’s Liguere и занялся производством алкогольных напитков. Фирма выпускала и несколько сортов абсента, одним из них был Hill’s.

В 1948 году предприятие Хиллов национализировали. Чтобы заработать на жизнь, Альбин устроился работать ночным сторожем на свою бывшую дистиллерию, а его сын Радомил – водителем грузовика. Чешский абсент Hills попадает в Англию, а точнее в Шотландию, с чего и начинается его возрождение. Абсент разрешил Евросоюз. При этом была проанализирована рецептура, в которой изменились пропорции компонентов, сделавшие напиток безвредным. Доля галлюциногенного туйона была снижена в 26 раз. Сейчас существуют разные виды абсента – как по цвету, так и по крепости. Употребление абсента – это целый обряд. Вот один из способов. На специальную абсентную ложечку кладут кусочек тростникового сахара. Через него тонкой струйкой пропускают абсент. Потом сахар поджигают и дают минуту прогореть. Оставшиеся крошки смешивают с напитком и добавляют 5 частей воды. Существуют и другие способы употребления абсента, которые легко можно найти в интернете. Если вы любите острые ощущения, поставьте песню Елены Ваенги «Абсент» и рискните выпить. Предупреждаем – эффект будет впечатляющий.

Сергей Гарбицкий

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