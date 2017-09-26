Чешский гений, преданный забвению

Жизнь Франтишека Вымазала трагически оборвалась ровно сто лет назад. К тому времени он уже двадцать лет поражал чешских читателей десятками интереснейших учебников иностранных языков и других книг. Они издавались ещё двадцать лет после его смерти, и сейчас находятся на полках многих библиотек и домашних собраний. А вот о его жизни неизвестно почти ничего.

И ныне в наш просвещённый и компьютеризированный век изучение иностранных языков – непростое дело. И не каждому по силам. А как изучали иностранные языки раньше? Просто брали книгу на чужом языке и с помощью учителя переводили её с первого до последнего слова. Часто для этих целей служила Библия. Именно так в 1844 году за шесть недель выучил русский язык Генрих Шлиман. Он жил в Амстердаме и ему нужны были деньги, чтобы реализовать мечту своего детства – найти легендарную Трою. Шлиман рассудил, что страной, где можно быстрее всего разбогатеть, конечно, является Россия и, переведя книжку с русского за шесть недель, сносно овладел великим и могучим. По этому же методу он позже овладел английским, французским, голландским, испанским, португальским и итальянским языками. К слову сказать, Шлиман действительно разбогател в России и нашёл свою Трою.

Когда же в мире появились первые учебники иностранных языков? В России первые пособия по английскому появились в XVI веке после появления при дворе Ивана Грозного британской торговой миссии Ричарда Ченслера. Но до талантливого чеха Франтишека Вымазала подобные учебники страдали как минимум одним большим недостатком – работа с ними была тяжёлой и скучной. В 80-х годах XIX века никому не известный корректор из Брно Франтишек Вымазал поставил перед собой невероятную задачу – сделать изучение иностранных языков проще, интереснее и успешнее. И это ему удалось.

Трудное детство

Родился Франтишек Вымазал 6 ноября 1841 года в Тополанах у Вышкова. Это поселение давно исчезло с лица земли. Сейчас здесь шоссе D1 разделяется на два направления: на Оломоуц и Злин. Здесь располагалась область Хана с сильным немецким влиянием. С детства Франтишек говорил на двух языках: чешском и немецком. Немецкий в Австро-Венгрии не считался иностранным.

Родители юноши были бедными людьми и не смогли дать сыну полноценное образование. Он некоторое время проучился в немецкой гимназии в Брно, но из-за недостатка денег не смог её закончить и продолжал получать образование как самоучка. Больше других предметов ему нравились филология, история и математика. Именно по этим наукам он будет многие десятилетия писать интереснейшие книги.

С молодых лет до старости Франишек Вымазал проработал в скромной должности корректора одного из издательств. Его жизнь была внешне настолько незаметна, что мы почти ничего о ней не знаем.

Неизвестный гений

Его единственный биограф Червены признавал, что делать выводы о жизни и творчестве Вымазала приходится больше по его литературному и эпистолярному наследию. Его личное дело в местном архиве до сих пор не разобрано. Известно, что он брался за любую работу и, помимо обязанностей корректора, исполнял ещё обязанности переводчика в суде.

Но и современникам и потомкам ясно, что под личиной внешне незаметного человека скрывался просто вулканический интеллект. За более чем 30 лет литературной деятельности он издал 43 интереснейшие книги. С 80-х лет XIX столетия по 1917 год он издал почти 30 учебников по иностранным языкам: русскому, английскому, болгарскому, французскому, хорватскому литовскому, латинскому, венгерскому, цыганскому, немецкому, румынскому, греческому (древнегреческому и новогреческому), словацкому, словенскому, старославянскому, шведскому, испанскому, турецкому, украинскому, чешскому (для немцев), польскому, сербскому, эсперанто и некоторым другим. Он выпустил учебники по всем славянским языкам кроме белорусского и македонского, так как независимый статус этих языков в начале XX века ещё не был подтверждён.

Возникает вопрос: а насколько хорошо он сам знал эти тридцать языков? Ответа нет. Его биограф Червены предполагал, что Вымазал на высоком уровне знал девять языков. Но как вообще можно написать учебник, не владея языком в совершенстве? Может быть, его учебники были несовершенными и содержали ошибки? Нет. На его книгах выросло несколько поколений лингвистов, переводчиков и просто любителей иностранных языков. Факт, что человек, у которого не было даже свидетельства об окончании гимназии, написал около тридцати учебников можно объяснить только одним – он был гением.

Сергей Гарбицкий

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