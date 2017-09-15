Преступление года: полиция раскрыла преступление банды, которая изготовляла наркотики

Портал metro.cz сообщает, что чешской полиции удалось разрыть преступление большой банды, которая занималась изготовлением и распространением наркотических средств на основе первитина. Схема была такой: в Польше банда получала медицинские средства, в Словакии их модифицировали, а в Чехии производили наркотик. Полиции из разных стран вели слежку за бандой одновременно около года и смогли провести задержание более 40 человек, которые были причастны к банде. При обыске полиция обнаружила килограммы медицинских препаратов, различных химических веществ, большое количество денег и оружие. » Производили наркотик на территории промышленной зоны в Чехии «, — – сообщил директор Национального центра по борьбе с наркотиками Якуб Фридрих. Наркотики готовились к распространению по Западной Европе.

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