28 октября можно будет увидеть интерьеры закрытых для посетителей мест в Праге

В государственный праздник 28 октября уже традиционно можно будет увидеть интерьеры обычно закрытых для посетителей мест. Например, заглянуть в резиденцию мэра Праги, которая находится в здании Городской библиотеки на Марианской площади. Посетителей будут сопровождать экскурсоводы. Резиденция является художественным образцом стиля ар-деко, подобных которому в Праге нет. Экскурсии будут проходить каждые 15 минут с 10:00 до 19:00. В этот же день тоже с экскурсоводами можно побывать на вилле Крамаржа и посмотреть на помещения, где проходят встречи лидеров чешской и мировой политической сцены.

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