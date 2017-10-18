Анатомия выбора: чего ожидать от выборов в Парламент ЧР

Считанные дни остались до того момента, когда граждане Чехии придут на избирательные участки, чтобы проголосовать за депутатов в парламент – высший законодательный орган страны. С вопросами возможны ли в стране радикальные перемены и как распределяются партии по местам на последнем этапе, Пражский телеграф обратился к политологам.

В выборах в Парламент ЧР (20 и 21 октября 2017) примет участие 31 партия и политическое движение, что является историческим рекордом для Чехии. Предварительные результаты голосования будут известны вечером 21 октября.

Vox populi

Нельзя сказать, что предвыборной кампании сопутствует какой-то особый ажиотаж. Кроме отставки вице-премьера и министра финансов, лидера движения ANO Андрея Бабиша, его обвинения полицией в махинациях с дотациями, громких скандалов не наблюдалось. Несмотря на это, именно ANO считается главным фаворитом предстоящих выборов: за них, судя по различным опросам, готовы отдать свои голоса от 28% до 34% избирателей. Занимающие в рейтинге вторую позицию социал-демократы отстают не менее чем на 10%, третьими идут коммунисты.

Необходимо, впрочем, отметить, что существуют и альтернативные опросы, которые показывают, что поддержка ANO несколько ниже. В частности, компания Behavio опубликовала результаты совместного с Карловым университетом исследования, согласно которым лишь 30% жителей Чехии уже определились с партией, которой они отдадут свой голос. При этом лишь 7,5% из них точно поддержат движения Бабиша.

Vox expert

Тем не менее большинство опрошенных политологов уверены, что победе ANO ничего помешать не сможет. «После отставки Андрея Бабиша рейтинг его движения практически не изменился, но огромного отрыва ANO от конкурентов я не ожидаю. Потерянные в результате скандала 2%–3% голосов – это люди, которые ранее не участвовали в выборах, и ANO для них было интересной альтернативой, протестным движением, нетрадиционным участником политического процесса. Эти голоса теперь могут достаться «Пиратам», «Реалистам» или движению Starostové a nezávislí. В результате следующим премьер-министром может стать не Андрей Бабиш, а некая компромиссная фигура, например, Мартин Стропницки», – полагает политолог Лукаш Валеш.

Его коллега Милан Зной считает, что уголовное преследование Андрея Бабиша накалит обстановку накануне выборов и утвердит избирателей в том, что от Бабиша хотят избавиться. А член кафедры социологии Высшей школы экономики в Праге Зузана Губинкова напоминает о важной роли неопределившихся граждан на выборах. «Это тот тип избирателей, которых не волнует, в каких скандалах будет замечен их фаворит.

Они всё равно будут голосовать за него, потому что ими движут эмоции», – пояснила она в беседе с «Пражским телеграфом».

«Такая ситуация сыграет на руку таким политикам, как Андрей Бабиш и Томио Окамура. Оба позиционируют себя как представителей «рабочего класса», пресловутого большинства, противопоставляют себя элитам и делают ставку на усталость населения от истеблишмента. Они больше граждане, чем политики, или по крайней мере пытаются себя такими показать», – отмечает специалист.

Соглашается с ней политолог Вацлав Соукал: «На избирателей, которым нравится этот популистский пиар, нельзя давить, потому что в демократии они не могут быть лишены голоса. Но, разумеется, необходимо что-то предпринять, чтобы подверженная эмоциям часть электората не представляла собой большинство. В таком случае судьбу страну определяют не рациональные аргументы, а эмоции. А манипулировать гражданами с помощью эмоций гораздо проще, чем убеждать их аргументами».

По мнению Соукала, это и есть одна из основных причин, почему соотношение сил на чешской политической сцене за последние несколько месяцев практически не изменилось. «Ни аудиозаписи, которые указывают на недобросовестные методы работы Андрея Бабиша, ни скандал с дотациями при строительстве фермы «Гнездо аиста» не повлиял на рейтинг ANO. На «эмоциональных» избирателей не действуют рациональные аргументы, они ждут явления мессии, спасителя, пусть несовершенного. Для некоторых это Андрей Бабиш, для других – Томио Окамура, для третьих – Милош Земан», – утверждает эксперт.

Заместитель ректора Высшей школы международных и общественных отношений в Праге профессор Оскар Крейчи уверен, что Бабиша уже можно поздравлять с победой, но предупреждает и о рисках победы ANO. «Именно ANO первым получит возможность сформировать кабинет министров. В результате может быть создано правительство меньшинства или кабинет на основе оппозиционного договора, аналогичного тому, что был заключен в начале 2000-х ЧСДП и ГДП. Вместе с тем, хотя избирательный потенциал Бабиша велик, его коалиционный потенциал – слабый. Как следствие, лидер ANO может стать чешским Мечьяром (Владимир Мечьяр – глава Народной партии – Движения за демократическую Словакию, в период с 1990 по 1998 гг. трижды занимал пост премьер-министра Словакии – прим. ПТ), лидером движения без министерского портфеля, которое может исчезнуть, как похожее на него движение «Дела общественные», – пояснил Крейчи.

По словам юриста по конституционному праву Яна Киселы, важную роль после выборов сыграет президент Милош Земан. «Мне кажется, что Андрей Бабиш будет составлять однопартийное правительство только при условии убедительной победы на выборах. Но сегодня нельзя предсказать, сколько получат остальные партии, какую можно будет создать коалицию», – полагает Кисела.

В свою очередь, политолог Высшей школы экономики в Праге Владимира Дворжакова называет ANO «самым очевидным фаворитом» предстоящих выборов. «В рамках своего движения Бабишу удалось объединить многих известных в стране людей, создающих ему яркий и привлекательный образ. ANO также окончательно сформировалось как политическая сила, которая пришла всерьёз и надолго, а её лидер – как феномен и самый видный политический деятель в стране», – сказала она ПТ.

Впрочем, она назвала и ряд факторов, которые могут помешать ему добиться уверенной победы. «До сих пор непонятно, как на самом деле общество и рядовые граждане, которые не столь пристально следят за событиями на политической сцене, воспринимают полицейское расследование в отношении Андрея Бабиша. Своё влияние окажут предвыборные кампании конкурентов и общая политическая обстановка в стране накануне голосования. Достаточно немногого, малой детали, которая может укрепить в головах избирателей образ Бабиша как жертвы подковёрных игр или главного негодяя современной Чехии, что предопределит исход предстоящих выборов», – убеждена Дворжакова.

Тимур Кашапов

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