Чешские политологи назвали предвыборную компанию 2017 скучной

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Скучной и неинтересной назвали чешские политологи предвыборную компанию 2017 года в высший законодательный орган страны. С того момента как были запрещены билборды с рекламой на магистралях, лица политиков словно исчезли вместе с ними. Партии, имеющие лимитированные на выборы сумму в 90 млн крон, похоже, не умеют с ними продуктивно работать. Правда, политологи отмечают их возросшую активность в сетях. Тем не менее они неспособны найти темы, которые бы вызвали резонанс у избирателей. Не воодушевили избирателей раздачи плюшек и сосисек партией Андрея Бабиша ANO. Большая часть электората не видит реальной силы: «не за кого голосовать».
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