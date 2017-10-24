Чешский клевер: кормит, лечит и приносит удачу

Клевер… Это не только наполненный ароматом летний солнечный луг, стрёкот кузнечиков, зелёный покров трилистников, но и большая удача. Ведь случайно найти четырёхлистный клевер означает, что счастье и везение всегда будет с тобой. И отсюда многочисленные амулеты и сувениры. Всё это чешский клевер, который сегодня растёт на полях Германии, Австрии, Польши.

В это трудно поверить, но когда-то клевер, который сейчас можно встретить на любом зелёном пятачке земли, был исключительно дикорастущим. В Чехии первые попытки одомашнить клевер начались только в XVIII веке, и уже за столетие он стал самым популярным зелёным луговым растением.

К концу XIX века в Мнешице-у-Табора были основаны специальные станции для выращивания и очистке растений и кормовые станции при Экономической академии в Таборе, где с 1926 по 1954 год работал известный селекционер из Южной Богемии инженер Коларж.

Коларж селекционировал таборский клевер, его предшественник, селекционер доктор Холы, добился большого успеха в разведении и селекции клевера в южночешской области.

Луговой красный клевер быстро распространился на все территории, подходящие для селекционной работы, особенно в низинах, расположенных около Тржебича, Литомышля, Йичина и других окрестных регионов. На селекционной станции в Хлумеце-над-Цидлиной были выведены два вида жёлтого лугового клевера, давшего начало сорту Хлумецкий. Селекции клевера посвящали себя инженер Худец, ботаник Варжечка, а их труд привёл к тому, что появился клевер, устойчивый к заболеваниям, который отличался высокой урожайностью и быстрой скоростью роста.

По всему миру

Сейчас в Государственной сортовой книге Чешской республики можно найти 22 разновидности лугового клевера. Они устойчивы к болезням и заморозкам, обладают высоким содержанием растворимых сахаров и азотистых веществ, быстро растут и ежегодно приносят большой урожай корма для домашних травоядных животных.

За уникальную стойкость и урожайность чешского клевера его быстро оценили во всём мире, и сейчас выведенные в Чехии сорта растут во всей Европе, России, Северной Африке, Западной и Средней Азии, Канаде и Америке. Они дают максимальный урожай по целой Европе и являются незаменимым подспорьем и поддержкой в сельском хозяйстве.

Учёные продолжают работать над выведением новых пород, которые будут приспособлены под нынешние экологические, климатические и другие условия. Сейчас они работают над выведением клевера, устойчивого к мучнистой росе – грибковому заболеванию, которое наносит урон урожаю.

Зачем выводить клевер?

В наше время красный луговой клевер можно встретить на любом свободном клочке земли, он растёт и в больших городах, и в деревнях, вдоль дорог и на клумбах, по обочинам полей и на тропинках. Он невероятно живуч и быстро разрастается. В сельском хозяйстве клевер выращивают

потому, что из него получается отличный корм для животных, который имеет большую пищевую ценность. Его используют как для свежего питания: животные пасутся на заросших клевером лугах, так и для заготовления сена и силоса на зиму. Благодаря своей большой кормовой ценности клевер входит в состав витаминных кормов для животных. Некоторые фермеры утверждают, что если кормить коров и коз клевером, то его аромат переходит и к молоку животных.

В сельском хозяйстве клевер используется и для укрепления почвы. Его подсевают под озимые и яровые культуры. В корнях клевера накапливается азот, который остаётся в почве и после запахивания. Это способствует повышению плодородия полей.

Цветки клевера служат отличным источником мёда. Добыть его могут только насекомые с длинным хоботком, потому что нектар кроется глубоко внутри цветочной головки. Клевер цветёт долго, с мая по сентябрь, и из него получается очень ароматный мёд высшего сорта. Клеверный мёд долго не засахаривается и обладает рядом полезных свойств. Он содержит витамины группы В, Е и К, аминокислоты, антиоксиданты, калий, йод, медь, марганец, магний, селен, кальций и другие полезные вещества.

Чай с клеверным мёдом – не только воплощение лета и тепла: он помогает при лечении печени, воспаления придатков, кровотечений гинекологического характера, мочекаменной болезни и нервной системы. Помогает справиться с неврозами, нервным истощением и депрессией. С помощью клеверного мёда можно ускорить метаболизм, вывести шлаки из организма и быстро восстановить силы.

Народная медицина использует не только клеверный мёд, но и сам клевер. Травники и знахарки с давних пор заваривали клевер для лечения головной боли, анемии, туберкулёза, бронхита, простуды и атеросклероза.

Символ счастья и удачи

Клевер используют не только для лечения, из его молодых листьев готовят салаты или заправляют щи. На Кавказе молодые нераспустившиеся цветочные головки квасят, как капусту, и добавляют в зелёные салаты, а листья используют для приготовления соусов и при производстве сыров.

Обычно у клевера три листа, и если посчастливилось найти четырёхлистный, значит быть большой удаче. По народным поверьям, каждый из листков имеет своё значение. Первый лист – надежда, второй – вера, третий – любовь, а четвёртый – удача или счастье. В чешской традиции такой клевер или его изображение дарят на счастье и удачу. Ещё такое растение выполняет роль оберега, охраняя своего владельца от зла, ненависти и всего плохого. Раньше клевер держали под порогом дома, под кроватью или над окном, чтобы защитить дом от злых сил.

Антонина Мальгина

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