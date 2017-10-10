Чешский монетный двор выпустил серебряную монету с изображением первого в мире искусственного спутника Земли

4 октября 1957 года был запущен первый искусственный спутник «Спутник-1». С этого момента стартовала космическая эра человечества. По этому случаю Чешский монетный двор выпустил серебряную монету массой 1 унция, которая становится уже четвёртой в минисобрании из цикла «Столетие полёта».

Презентация монеты с изображением первого в мире искусственного спутника Земли проходила на пресс-конференции в Чешском монетном дворе в Праге совместно с космонавтом, исполнительным директором ГК «Роскосмос» по пилотируемым космическим программам Сергеем Крикалёвым и исполнительным директором ГК «Роскосмос» по коммуникациям Игорем Буренковым.

Делегация, в которую также входили директор ГК «Роскосмос» по международному сотрудничеству Наталья Локтева и советник генерального директора ГК «Роскосмос» Яна Урманцева, посетила Чехию с визитом в рамках «Космической недели», приуроченой к 60-летию запуска первого искусственного спутника Земли.

В рамках программы Сергей Крикалёв и Игорь Буренков 18 сентября встретились со студентами г.Либерец, делегация посетила завод Чешского монетного двора в городе Яблонец над Нисой, где уже готовится памятная монета. В Чешском монетном дворе Сергей Крикалёв «подписал в производство» памятную серию монет, посвящённых запуску первого спутника Земли. 19 сентября Сергей Крикалёв и Игорь Буренков также провели встречу в Пражском планетарии.

Государственная корпорация «Роскосмос» обеспечивает космическую программу Российской Федерации, в том числе эксплуатацию космических аппаратов и кораблей «Союз», которые в настоящее время являются транспортным средством на единственную постоянно заселённую Международную космическую станцию.

«В честь 60-летия с момента запуска первого космического спутника «Спутник-1» мы выпустим серебряную монету, напоминающую эту триумфальную экспедицию, которая, несомненно, относится к циклу переломных фигур и событий с начала полётов», — прокомментировал Лукаш Йокл, менеджер по маркетингу Чешского монетного двора. Л.Йокл также добавил, что для Монетного двора большая честь представить дизайны монеты вместе с известным космонавтом Сергеем Константиновичем Крикалёвым.

Все монеты из этого цикла выпущены в серебряном исполнении PROOF с гладким краем и диаметром 37 мм. «Монеты с мотивом «Спутника-1» поступят в продажу в октябре в количестве 400 штук за 1450 чешских крон», — добавил Йокл.

Монета была создана выходцем из Чувашии, молодым чешским медальером Азаматом Балтаевым. Рисунок юбилейной монеты был одобрен делегацией российской Государственной корпорации «Роскосмос» во главе с легендарным космонавтом Сергеем Крикалёвым, которая посетила Чешский монетный двор 18 сентября 2017 г.

Спутник был разработан Сергеем Королёвым в контексте неофициального соперничества между Советским Союзом и Соединенными Штатами по научно-техническому превосходству в области освоения и исследований космического пространства во время Холодной войны. Полированный металлический шар диаметром 58 см и весом 83,6 кг с двумя передающими модулями был запущен Советским Союзом в Казахской ССР. Ее слежение предоставляло ученым ценную информацию, например, о ионосфере и плотности верхней атмосферы. Спутник путешествовал по Вселенной со скоростью около 29 000 км / ч, а период обращения составлял 96,2 минуты. Спустя три месяца и 1440 облётах он вошёл в атмосферу Земли, где и сгорел.

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