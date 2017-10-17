Чешский рай — место для отдыха и новых впечатлений

В то время, когда сама природа изобилует красками, так хочется убежать из шумного города в тихий райский уголок. А значит гостевой дом Pod Hlavaticí именно то место, куда стоит отправиться всей семьёй. Или, наоборот, убежать от всех, чтобы остаться один на один с природой.

Само название заповедника – «Чешский рай» – сулит множество положительных эмоций. Находящийся к северо-востоку от Праги, этот кусочек райской природы может предложить достопримечательности на любой вкус: от уникальных скальных образований до остатков кельтских крепостей.

В самом раю

Уютный гостевой дом Pod Hlavaticí находится в самом начале так называемой «золотой тропы» Чешского рая, растянувшейся на 103 километра между городами Млада-Болеславом и Йичином. Пансион семейного типа расположен у подножия Главатицкой смотровой площадки, на расстоянии 1 км от замка Вальдштейн (возведён в 1260 году).

Гостевой дом Pod Hlavaticí предлагает различные виды номеров, один из которых может подойти и для большой семьи. В наличии двухместные – с отдельными кроватями или с двуспальной кроватью, трёхместные, а также четырёхместные номера. Каждый номер имеет собственную ванную комнату с душевой кабиной, туалетом и LCD (ЖК) телевидением.

Родителям с детьми подойдёт семейный номер, который имеет в своём распоряжении собственный балкон с прекрасным видом на окрестности, двуспальную кровать и отдельную зону с креслами и столиком для приятного времяпровождения. К услугам также ЖК телевизор и мини-бар.

В пансионе можно разместиться даже с маленькими детьми: имеется детская кроватка с постельным бельём и всё необходимое для приготовления пищи даже для очень маленьких детей. Для любителей езды на лошадях (для детей – пони) есть возможность проехать эти места на прекрасных ездовых лошадях. А также прямо в пансионе можно арендовать велосипеды. Катание на лошадях и велосипедах в летние месяцы могут использовать и отдыхающие, которые не размещены в пансионе. Они также могут отдохнуть и подкрепиться для дальнейшего пути на открытой террасе. Частью террасы является детская площадка, которую дети, безусловно, оценят.

Наши гости могут посещать сеансы массажа, предоставляемые на заказ прямо в отеле.

Из окон большинства номеров открывается красивый панорамный вид на все окрестности города Турнова, а в ясный день можно увидеть знаменитую смотровую площадку Козаков.

Это отдых в настоящем Чешском раю. Он стоит того, чтобы оставить большие города, по крайней мере на пару дней, и отдохнуть в сельской местности, где никто никуда не торопится, а вокруг только красивая природа. Здесь вы сможете посетить и изучить все красоты и возможности этого края. Приятный и уютный гостевой дом Pod Hlavaticí расположен в километре от главного центра Чешского рая – города Турнова, известного своим Галереей чешского гранатов, но куда бы вы ни пошли прогуляться и полюбоваться природой, по возвращении в пансион вы ощутите удивительное спокойствие и комфорт. Здесь по утрам вам приготовят и вкусный завтрак – по вашему желанию! А днём в ресторане вам предложат блюда чешской домашней кухни.

Чешский рай был как будто создан для романтического и семейного отдыха. В двух шагах –

горы, городки и деревни, чешская история… Чешский рай относится к наистарейшим заповедникам Чешской Республики. Скалы, густые леса и красивые пейзажи – всё это перед вами! Блуждать среди скал из песчаника – Драбских светлиц, ароматных, чистых лесов и отдохнуть от повседневных забот – это мечта. Всё это возможно реализовать в нашем гостевом доме, где вас ожидает спокойная семейная атмосфера.

Воспользуйтесь отдыхом в Чешском раю «по максимуму» в нашем пансионе!

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