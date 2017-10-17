Чехия и Азербайджан оказались в центре оружейного скандала

Чехия и Азербайджан оказались в центре оружейного скандала. Баку продемонстрировал произведённые в ЧР образцы вооружений, поставки которых прошли без ведома местных властей. Эксперты полагают, что они могли быть ввезены в Азербайджан через Израиль.

Правительственные учреждения и секретные службы Чехии изучают видеоролик ВС Азербайджана, на котором видны произведённые холдингом Czechoslovak Group вооружения. Речь идёт о 152-мм самоходной артиллерийской установке vz.77 Dana и 122-мм реактивных системах залпового огня RM-70 Vampir (чехословацкая лицензионная версия советского БМ-21 «Град»).

При этом поставка летальных видов оружия противоречит рекомендации ПАСЕ, которая в 1992 году призвала членов Совета Европы не поставлять оружие в зону карабахского конфликта (Армении и Азербайджану). Некоторые страны, в том числе Чехия, соблюдают эмбарго, другие страны отказались от этого. Тем не менее за прошедшие десять лет Азербайджан купил в Чехии средства нелетального воздействия на сумму свыше 1 млн евро.

Прямая речь

Чехия не продавала оружие Азербайджану, и властям неизвестно, как оно могло попасть в распоряжение этой кавказской республики. С такими заявлениями выступают как высокопоставленные политики, так и представители отдельных ведомств ЧР.

«Я хочу заверить, что Чешская Республика не делала этого (не продавала чешское оружие Азербайджану – прим. ПТ). Чехия уважает эмбарго на продажу оружия вовлечённым в конфликты странам. Я не понимаю, как оно попало в Азербайджан, но заверяю, что власти Чехии не давали на это согласия», – заявил, в частности, председатель Сената ЧР Милан Штех.

Пресс-секретарь Министерства обороны страны Ян Пейшек сообщил Hospodářské noviny, что в последние несколько лет ведомство даже не рассматривало запросы на экспорт военного материала в Азербайджан. В Минпроме «Пражскому телеграфу» рассказали, что в настоящее время ведётся работа по изучению подробностей того, куда вывозились образцы чешской военной техники за последние десять лет.

Подобным образом отреагировали и в МИДе. Во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что «за последние несколько лет не было выдано ни одной лицензии на продажу летального оружия Азербайджану». «Нам неизвестно, каким путём оружие чешского производства оказалось там (в Азербайджане – прим. ПТ). В 2016–2017 гг. были, в частности, отклонены заявки на покупку гаубиц Dana M1 и ракетных систем RM 70, о чём по соответствующим каналам были проинформированы партнёры Чехии по Евросоюзу», – подчеркнула пресс-секретарь Министерства иностранных дел ЧР Ирена Валентова.

Пресс-атташе холдинга Czechoslovak Group Андрей Чиртек заверил, что при продаже техники компания действует «в строгом соответствии с законом и международными правилами торговли оружием». «Но конкретные сделки мы, как правило, не комментируем, так как это является коммерческой тайной и прописано в контрактах», – отметил он.

Экспертное мнение

В публикации издания Hospodářské noviny, которое первым указало на наличие в распоряжении Азербайджана чешского оружия, высказывается предположение, что оно могло по частям поставляться в Израиль. В статье говорится, что Czechoslovak Group, которая неоднократно пыталась получить лицензию на экспорт продукции в Азербайджан, сотрудничает с израильской компанией Elbit Systems (занимается разработкой и модернизацией различных видов вооружения, оборот превышает 3,25 млрд долларов) в рамках проекта модернизации таких вооружений.

Один из авторов расследования, журналист Ондржей Соукуп не исключает, что оружие могло попасть в Азербайджан через Болгарию, Сербию и Израиль. «Мы знаем, что такой маршрут существовал с азербайджанской компанией Silk Way. Болгарская газета «Труд» опубликовала соответствующие документы, в которых описываются полёты как раз этой азербайджанской авиакомпании из Остравы и Словакии. Но там непонятно, касалось ли это именно данных видов оружия – гаубиц и систем залпового огня», – уточнил журналист.

«Вполне возможно, что оно появилось в Азербайджане благодаря Израилю. Из документов, которые были получены в азербайджанском посольстве в Болгарии, становится ясно, что подобная сделка была. РСЗО RM-70/85 там даже указывался», – вторит Соукупу аналитик военно-информационного сайта «Разминфо» Тарон Ованнисян. Более того, военный обозреватель Леонид Нерсисян утверждает, что чешским властям было известно об этой сделке. «Несмотря на то, что руководство Чехии на официальном уровне отрицает поставки, крайне маловероятно, что о поставках не было известно», – полагает эксперт.

Источник чешского портала armadninoviny.cz подтверждает, что самоходные артиллерийские установки Dana и реактивные системы залпового огня RM-70 Vampir были поставлены в Азербайджан израильской Elbit Systems, а чешские и словацкие компании выступали в качестве субпоставщиков. «Азербайджан тесно сотрудничает с НАТО в рамках борьбы с терроризмом, Баку передаёт альянсу разведывательные и аналитические данные, участвует в программах обучения НАТО. Известно также о сотрудничестве специальных подразделений ВМС США и Азербайджана. Сближаясь со странами НАТО, включая Чешскую Республику и Словакию, Баку пытается уменьшить влияние России и роль её военно-промышленного комплекса», – указывает источник.

В этой связи Йиржи Гинек, президент Ассоциации оборонной промышленности ЧР, считает, что ЕС должен взять инициативу в свои руки и рассмотреть вопрос поставок вооружений в Азербайджан, чтобы побороться за рынок страны, которая является одним из крупнейших покупателей оружия в мире. «Я считаю необходимым, чтобы Брюссель разрешил членам Евросоюза поставлять оружие в Азербайджан. Мне хотелось бы, чтобы

Чешская Республика и другие страны ЕС вытеснили русских с этого рынка», – подчеркнул Гинек.

Однако эксперт Центра анализа стратегий и технологий Андрей Фролов считает, что европейцам пока трудно конкурировать с Россией. «В конце 2000-х–начале 2010-х гг. РФ осуществляла массовые поставки танков, вертолётов, ПВО в Азербайджан. Но после этого Баку что-то закупал в Израиле, причём не самое дешёвое вооружение. За счёт этого в краткосрочной перспективе Израиль вышел на первое место, однако если посмотреть на общую картину, то Россия с точки зрения объёма поставок в Азербайджан всё ещё стоит на первом месте», – отметил он.

Александр Поповский

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