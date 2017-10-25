Чехия: о вопросах космических исследований

Чешская республика, став преемником Чехословакии в вопросах космических исследований, от космической темы не отступилась. Ведь традиции продолжаются уже почти 40 лет. В них вписано имя первого лётчика-космонавта Владимира Ремека. Чехословакия при помощи советских ракет программы «Интеркосмос» запустила серию из пяти собственных малых спутников «Магион», которые осуществляли исследования ионосферы и магнитосферы Земли.

Изменения в политической жизни привели и к видоизменению сотрудничества в области освоения космоса. Причина была не только политическая, но, прежде всего, экономическая. Космонавтика перестала быть приоритетной, так как у общества появились нужды, которые необходимо было обеспечить.

В Чехии возникла отдельная отрасль – исследование поверхности Земли из космоса. Но до сих пор связи с российскими коллегами в области развития космонавтики существуют. Например, последний чешский спутник «Мимоза» был запущен при помощи русской ракеты. Спутник «Мимоза» относится уже к сегодняшнему дню чешской программы изучения космоса и был запущен в 2003 году.

На сегодняшний день вопросы космонавтики решаются в Чешской космической канцелярии (Česká kosmická kancelář), которая возникла в 2003 году. Это правительственная организация, занимающаяся поддержкой и продвижением чешских космических программ. К главным задачам Чешской космической канцелярии относится установление контактов между чешскими предприятиями и проектами из области космонавтики, сотрудничество с Европейским космическим агентством и Международной

астронавтической федерацией. Канцелярия поддерживает информационный и справочный центр.

Штаб-квартира находится в Праге, руководителем является Ян Коларж. По его мнению, Чехия сегодня имеет возможность принимать участие во всех проектах и программах Европейского космического агентства. Чешские организации являются активными участниками около 20 различных проектов.

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