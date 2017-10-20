День образования Чехословакии: дискуссия о достижениях и ошибках

День образования Чехословакии – безусловно, выстраданный чешским и словацкими народами праздник. Почти 400 лет земли славянских народов были под Габсбургами. Сто лет спустя государство, образование которого праздновалось всеми с большим воодушевлением, перестало существовать. Но день этот остаётся государственным праздником в Чехии. Какое значение для славянских народов имел этот день, какие достижения и ошибки были совершены? Как оцениваются эти почти сто лет славной истории? Поделиться своим мнением, послушать чужое, может быть, узнать что-то новое приглашает всех желающих Чешское радио – Český rozhlas. Дискуссия начнётся в 17.00 по адресу Vinohradská 12.

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