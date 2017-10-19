День Среднечешского края: праздничные мероприятия

Каждый регион в Чехии к государственному празднику готовит свои праздничные мероприятия. Среднечешский край предлагает очень богатую культурную программу в одном из самых посещаемых туристами городе Чехии – Кутне-Горе. Например, Галерея Среднечешского края в Кутне-Горе будет брать за вход символическую плату – 1 крону, к показу будет и известная Кутногорская иллюминация. На тех же условиях можно попасть на экскурсию с комментарием в Музей серебра. Доступным для гостей будет замок Градек, где кроме осмотра исторических помещений можно будет посетить выставку ювелирных изделий мастерской BUBUNи ремесленную ярмарку.

Подробности: www.stredocesky.cz

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