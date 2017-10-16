Фестиваль кофе пройдет в Праге и Остраве

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Фестиваль кофе и кофеен под названием «Kavárny naživo 2017» возвращается в столицу. По всему городу будут работать разные кофейни, внутри которых можно будет не только выпить чашечку кофе, но и послушать интересную лекцию или поучаствовать в конкурсе и выиграть приз. Более подробную информацию можно узнать на сайте организаторов.
Где: Прага, Острава
Когда: Praha 29.9 — 6.10.2017, Ostrava 13.10 — 27.10.2017
Cайт: www.kavarnynazivo.cz
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