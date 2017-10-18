Где в Праге получить бесплатную юридическую помощь

Социальные сети и русскоязычная реклама во всех местах скопления соотечественников пестрят объявлениями о бесплатной помощи, но стоит неопытному новичку откликнуться, как к бесплатной помощи и поддержке прибавится целый пакет услуг, а за него уже придётся платить.

Стоило обратиться в одну из таких организаций корреспонденту ПТ, и ему тут же посоветовали купить страховку с соответствующей наценкой. Так гораздо проще: не придётся искать информацию самому, общаться с агентами из страховых компаний, не все из которых говорят по-русски. Так что можете быть уверены, что цена бесплатных консультаций уже заложена либо в оказанные услуги (например, оплату языковых курсов, на которых обеспечивают визовую поддержку), либо будет заложена в дальнейшие услуги.

Если где-то человек попал в беду

Когда в жизни человека случаются проблемы, ему нужен адвокат. Иностранцы в этом плане куда более уязвимы, у них больше трат, чем у местных жителей, и далеко не все из них умеют говорить по-чешски. Многие не могут заплатить за услуги адвоката и не знают, куда обратиться; это может грозить проблемами с визой, депортацией и даже тюрьмой. В Чешской коллегии адвокатов (Česká advokatní komora) есть служба бесплатной консультации.

По словам юриста Михаила Шаронина, нашим соотечественникам для получения этой помощи нужно иметь постоянное место жительства в Чехии. Кроме того, считает юрист, для получения бесплатной консультации придётся действительно доказывать, что «нормальную» платную консультацию вы себе не можете позволить по ряду причин. Ещё для такой консультации придётся брать с собой того, кто знает чешский, если вы сами языком не владеете – бесплатный переводчик не предоставляется.

На неё нужно записаться заранее, за две-три недели до предполагаемого приёма. Консультация длится пятнадцать минут, чтобы вкратце ввести клиента в курс дела. За это время можно узнать только правовую основу своей ситуации и возможные пути её решения: что с этим делать, на что обратить внимание, какие затраты могут быть с этим связаны. Консультации не предполагают юридическую защиту или подготовку какого-либо документа.

Правда, здесь могут порекомендовать адвоката из Чешской коллегии адвокатов, который уже будет представлять интересы в суде на платной основе.

Бесплатные консультации не ограничены правовой сферой, к юристам можно обратиться и с более сложными жалобами или уголовными преступлениями. Дадут советы и по гражданским делам, вопросам, связанным с трудовым кодексом и другими.

Только для неимущих

Чешская коллегия адвокатов оказывает бесплатную помощь в двух видах. Во-первых, после подачи соответствующего прошения она может предоставить клиенту адвоката по сниженной цене или вообще бесплатно, если клиент сможет доказать, что его финансовое положение не

позволяет нанять адвоката за полную стоимость. Адвокат может представлять клиента в суде, перед административными органами или в конституционном суде.

Другая форма помощи – организация бесплатного юридического консультирования в регионах. До сей поры это проходило частично на добровольной основе, но с июля 2018 года в силу вступит поправка об обязательных юридических консультациях, которые должны будут проводиться бесплатно. Также проконсультироваться без затрат можно и у Совета адвокатов в рамках их работы.

Бесплатная юридическая консультация Чешской коллегии адвокатов предназначена для людей, которые не могут позволить себе услуги адвоката. Цель состоит не в том, чтобы представлять клиента, но в том, чтобы помочь ему сориентироваться в правовых аспектах его дела. Адвокат клиента может помочь связаться с другими специальными службами, которые помогут с решением проблемы: например, если идёт речь о написании завещания – с нотариусом, а если о взыскании задолженности – с коллектором. На сайте www.cak.cz можно найти контакты соответствующих служб в отдельных регионах. В Праге консультации проходят два раза в неделю, всегда сразу с двумя адвокатами, записываться надо за несколько недель до планируемой консультации на конкретное время. В Брно консультации проходят тоже по предварительной записи один раз в неделю в центре города, в ней тоже всегда участвуют два адвоката. Необходимо записаться заранее.

В остальных регионах консультации могут предоставляться в юридических центрах, которые расположены в Бенешове, Ческе-Будеёвице, Пльзене, Усти-над-Лабем, Пардубице, Градце-Кралове, Остраве и Оломоуце. В некоторых центрах надо заказывать встречу с адвокатами заранее, в других же можно приходить без предварительной записи, но краткое описание своей проблемы, отправленное юристу по региону до консультации, поможет ему лучше ориентироваться на самой встрече и подготовить соответствующие законы и предписания.

Антонина Мальгина

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