Группа Depeche Mode приедет в Прагу с концертом

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Легенды мировой сцены, иконы стиля приедут в Прагу с большим концертом в рамках своего мирового турне. Группа Depeche Mode выбрала пражскую арену O2 для своего нового концерта. В рамках своего выступления музыканты исполнят свои бессмертные хиты и подарят своим поклонникам нереальные и незабываемые эмоции.
Где: O2 Aréna
Когда: 31.1.2018
Стоимость: 1490 — 2190 крон
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