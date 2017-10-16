Группа Depeche Mode приедет в Прагу с концертом

Легенды мировой сцены, иконы стиля приедут в Прагу с большим концертом в рамках своего мирового турне. Группа Depeche Mode выбрала пражскую арену O2 для своего нового концерта. В рамках своего выступления музыканты исполнят свои бессмертные хиты и подарят своим поклонникам нереальные и незабываемые эмоции.

Где: O2 Aréna

Когда: 31.1.2018

Стоимость: 1490 — 2190 крон

Похожие статьи