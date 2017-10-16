Оставайтесь с нами на связи

FacebookTwitterRSS

Группа Depeche Mode приедет в Прагу с концертом

MILAN, ITALY — OCTOBER 11: (L-R) Andrew Fletcher, Dave Gahan and Martin Lee Gore of Depeche Mode for a Press Event on October 11, 2016 in Milan, Italy. (Photo by Sergione Infuso/Corbis via Getty Images)

Легенды мировой сцены, иконы стиля приедут в Прагу с большим концертом в рамках своего мирового турне. Группа Depeche Mode выбрала пражскую арену O2 для своего нового концерта. В рамках своего выступления музыканты исполнят свои бессмертные хиты и подарят своим поклонникам нереальные и незабываемые эмоции.

Где: O2 Aréna
Когда: 31.1.2018
Стоимость: 1490 — 2190 крон

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *