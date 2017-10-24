Идеологический предвыборный гон

Бабье лето в этом году пришло позднее, чем обычно, а его оранжевый ореол приятно разогнал кровь в жилах. В то время как олени используют последние солнечные и тёплые дни для гона, люди расплавили энергию из лучей октябрьского солнца для последних предвыборных словесных баталий. Душа лучше бы пела об оленях и их рыцарских сражениях за лань, однако разум повелевает отметить события далеко не такие поэтические, напротив, часто циничные, отвратительные и хитрые, потому что они решат бой за избирателей и, следовательно, за политическую власть в стране на следующие четыре года.

Не стоило бы мне за несколько дней до выборов разбирать, какие из партий и движений, борющиеся за голоса избирателей, более полезны для Чешской Республики, чем остальные, тем более что, глядя на субъектов, которые имеют реальный шанс попасть в парламент, у человека появляется назойливое чувство, что выбирать не из кого. Уже этот факт представляет собой риск: всё большее число граждан не имеет вариантов для выбора, так как предлагающиеся партии и политики либо дискредитированы в прошлом, либо имеют такие ксенофобные взгляды, что даже не хочется думать, что произойдёт, если бы избиратели дали им «зелёный свет» в парламент. Просто так, в знак протеста.

Существенной частью чешской предвыборной атмосферы является так называемая «Пражская кофейня». Театральные деятели, художники и другие интеллектуалы столицы на протяжении многих лет полагают, что они являются моральными авторитетами, которые народ, жадный до пророчеств, просто обязан услышать, потому что он нуждается в совете, так сказать, от идеологически бывалых и медийно известных граждан. Проблема в том, что реестр советов от политически оригинально ангажированных пражских художественных сливок общества до неприличия беден. Его ежегодно повторяющимся лейтмотивом является обиженный антикоммунизм, изображающий период до ноября 1989 года как тоталитарную диктатуру, убивающую людей как на конвейере, и, разумеется, Россия как создатель и наследник всяческого зла. Автор этих строк достаточно далёк от того, чтобы умалять преступления Сталина и диктатуры Готвальда, но в то же время считает необходимым оградиться от того, когда кто-то путает груши с яблоками и «бросает» совершенно разные вещи, периоды и людей «в один мешок».

«Правительству следует позаботиться о том, чтобы выбрать Европу и НАТО, а не русских», – подытожил знаменитый певец Давид Коллер предвыборную деятельность «Пражской кофейни». «Американцы нам дали интернет. Если бы мы остались под Россией, то у нас бы здесь не было никакого интернета», – добавил он. Чёрно-белое видение, на которое автор хотел обратить внимание, прослеживается здесь довольно метко.

Ондржей Мразек

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