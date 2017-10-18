Истории любви в чешских королевских семьях

Браки по любви в королевских семьях всегда были редкостью. А Вацлав I был любимым сыном могущественного Пржемысла Отакара I от любимой жены Констанции. Судьба уготовила ему и взлёты, и падения. Но чешское государство за время правления этого человека свои позиции значительно укрепило.

Авторитет Пржемысла Отакара I был так высок, что когда убелённый сединами король объявил, что сам выберет и коронует своего наследника, никто не посмел перечить ему. Король выбрал не старшего в роду, а достойнейшего. После того как знать выразила согласие с кандидатурой Вацлава, так же вынужден был поступить и прежний главный претендент на трон – маркграф Моравии Владислав Йиндржих. Достигнув национального консенсуса, Пржемысл Отакар I письменно запросил согласие на коронацию сына от императора Фридриха II. Тот 26 июня 1216 года подтвердил своё согласие. Дело было сделано. Но пока старый король чувствовал себя в силе, он не считал нужным торопиться. Только через 12 лет, когда Пржемысл Отакар I почувствовал, что слабеет, Вацлав был коронован как соправитель отца. Обряд коронации провёл архиепископ Майнца.

В духе нового времени

Пржемысл Отакар I умер в 1230 году. Благодаря предпринятым заранее мерам престолонаследие прошло без конфликтов. Вацлав I не был похож на своего отца, но и время было другое. На смену феодальной раздробленности, когда суровые рыцари готовы были насмерть биться за свои наследственные владения в родовом замке, пришли окрепшие национальные государства с сильной королевской властью. При дворе европейских монархов, в том числе и в Праге, расцветала поэзия, ценились менестрели, бродячие артисты, развлечения в виде рыцарских турниров или игры в шахматы.

Новое поколение рыцарей выработало кодекс поведения, включавший поклонение прекрасной даме. Началось строительство готических соборов. И Вацлав I соответствовал своему времени. Он чувствовал себя полным хозяином страны. Обожал охоту, любил бродить в одиночестве в лесной глуши, предаваясь полной свободе. Охотился он так истово, что однажды из-за гонки за дичью был ранен и потерял левый глаз.

Хронист Франтишек Пражский описывает такой случай. Придворные положили в постель короля мешочек с золотом. Они рассчитывали, что Вацлав обнаружит подарок и будет очень рад. Однако произошло другое. Король провёл несколько бессонных ночей. У измученного правителя зародилось подозрение: не заколдован ли он? Постель перебрали и обнаружили золото. Вацлав вернул его придворным и с тех пор спал спокойно. Король не ценил деньги – при дворе это знали все. Он мог богато одарить кого-нибудь из вельмож, мог подарить принадлежащие короне земли или замок. При этом он поощрял добычу серебра и золота. Как и отец, он приглашал немцев переселяться в Чехию. Немцам было позволено жить в пригородах. Он также дал привилегии евреям, занимавшимся торговлей и ростовщичеством, что значительно обогатило королевскую казну. Страна успешно развивалась и богатела.

В пучине конфликтов

С такими соседями, как Польша и Венгрия, Чехия жила в дружбе. А отцовский ещё конфликт с австрийским герцогом Фридрихом при Вацлаве получил новое развитие. Чешская армия и австрийские войска поочередно вторгались на территорию друг друга. Масло в огонь подливал германский император. Он хотел ослабить обоих противников. Вскоре он потребовал, чтобы Вацлав вернул ему некоторые замки, подаренные ещё Пржемыслу Отакару I. Начался конфликт. Римский папа при посредничестве сестры Вацлава Анежки добился мира между Чехией и Австрией. Вацлаву была обещана свадьба его старшего сына Владислава с дочерью австрийского герцога.

Это сулило богатые территориальные приобретения. А папа углубил конфликт. Он отлучил императора Фридриха II от церкви и призвал немецких князей и чешского короля избрать себе нового императора. Для этого был созван имперский сейм. Ценой огромных усилий император Фридрих сохранил свой титул. Ему пришлось помириться со своими врагами.

Шёл 1241 год. Монголы, только что разорившие Киевскую Русь, несколькими потоками вторглись в Европу. Они сожгли Краков и двинулись к чешской границе. На помощь краковскому князю Генриху Благочестивому двинулась чешская армия. Но к битве Вацлав не успел. Поляки были разбиты в сражении под Легнице. Вацлав попытался охранять горные переходы, но монголы уже прорвались в Моравию. Под Оломоуцем их встретила объединённая чешско-австрийская армия. Кочевники были разбиты и отошли к своим главным силам в Венгрию.

Тем временем над Вацлавом разразилась новая гроза в самой Чехии. Знать, недовольная бесконтрольной раздачей земель, подняла бунт. Лидером восстания стал младший сын Вацлава Пржемысл Отакар. Против короля собралась большая сила. Видя войну между мужем и сыном, королева Кунигунда умерла от горя. Вацлав был осаждён в одном из замков. Он был вынужден согласиться с тем, что страной будет управлять сын. Ему были оставлены только три замка: Мост, Локет и Звиков. Но папа не утвердил договор между отцом и сыном. Вацлав остался королём, а Пржемысл Отакар II стал маркграфом Моравии. Войны с Австрией продолжились.

Вацлав I умер на охоте 23 сентября 1253 года. Его тело погребено в пражском Старом Городе, в монастыре его любимой сестры святой Анежки Чешской.

Сергей Гарбицкий

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