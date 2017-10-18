Katie Feygie Art готовит в Праге рождественский аукцион

Ожидание праздника всегда наполняет нас особым трепетным чувством, надеждами и предвкушением чего-то нового. Владелице пражской галереи Кетти Марголин хорошо знакомо ощущение предпраздничного волнения и хлопот, поскольку каждый год в преддверии Рождества она проводит выставки и аукционы, чтобы сделать незабываемым праздник для любителей современного искусства и многочисленных друзей галереи.

Этот декабрь для очаровательной, молодой, но уже давно прекрасно зарекомендовавшей себя галеристки будет особенным, как и для всех тех, кто с нетерпением ожидает новых открытий и впечатлений из мира искусства. 17 декабря этого года в одном из красивейших дворцов Праги состоится торжественное открытие первого пражского аукциона галереи Katie Feygie Art.

«Это не первый аукцион, который будет проводить наша галерея, но именно в этом году мне захотелось порадовать моих пражских друзей традиционным британским аукционом во дворце Жофин. Тем самым мне хочется поблагодарить всех моих заказчиков, которые со временем становятся друзьями, всех тех, кто своим выбором оказывает доверие мне и художникам, которых представляет моя галерея. Я очень постараюсь, чтобы этот вечер стал для всех присутствующих на нём настоящим праздником искусства. По большому секрету для ваших читателей скажу, что на аукционе будут представлены только новые работы, которые еще нигде не были выставлены. А кроме того, вы сможете первыми оценить скульптуры и картины одного из самых таинственных и самобытных художников Италии. Но об этом чуть позже… Думаю, что многим людям хорошо знакомо то чувство, когда хочется поделиться праздничным волшебством, и именно поэтому каждый рождественский аукцион нашей галереи является отчасти благотворительным. A потому все, кто будут в нем участвовать, внесут свой вклад в доброе и светлое дело».

Из того, что рассказала нам Кетти, для читателей становится понятным, что в проведении аукционов она не новичок, но в Праге это будет дебют. Очень надеемся, как и все поклонники галереи, что он станет успешным и Кетти в будущем так же будет радовать нас всех подобными праздничными традициями.

В оазисе красок и линий

Идея провести настоящий британский аукцион, где будут представлены работы авторов, которых сама Кетти очень ценит и любит, возникла далеко не спонтанно – очень часто в канун Рождества люди хотят порадовать своих друзей и близких особенным подарком, а что может лучше рассказать о чувствах и настроении, чем от всего сердца выбранная картина? Что может сделать ещё более уютным и тёплым ваш дом, чем произведение искусства, подаренное любимым человеком? По опыту Кетти, именно аукционы, на которых лотами являются произведения искусства, ранее не выставлявшиеся на продажу, имеют особую индивидуальность и ценность.

Сам по себе возникнет вопрос: как в таком молодом возрасте Кетти смогла не просто стать владелицей успешной пражской галереи, но и придать ей особый шарм и самобытный стиль, а кроме того, проводить всевозможные выставки и аукционы современного искусства не только в Европе, но и в США? Ответ оказывается прост – Кетти выросла в семье, где всё было связано с живописью, скульптурой и искусством. И после окончания колледжа перед Кетти не стоял вопрос, чем заняться дальше.

«Для меня большим счастьем было не просто жить среди прекрасных картин и произведений искусства, но и часто бывать в ателье художников, видеть, как картины создаются, понимать, что от состояния и внутреннего мира художника зависит не просто сюжет картины, но и то настроение, которое она будет передавать зрителю. Именно поэтому я сотрудничаю только с теми художниками, внутренний мир которых так же прекрасен, как и их произведения. Могу с уверенностью сказать, что люди, посещающие мою галерею, тоже это чувствуют, и я безмерно рада, когда случайные прохожие, заглянувшие ко мне, со временем становятся не просто постоянными заказчиками, но и друзьями».

Что касается стиля галереи, то и там чувствуются идеи и настроения Кетти: «Не могу сказать, что я придерживаюсь определённых рамок, безусловно, это современное искусство, но отрезок времени довольно пространен, потому что с этого года я буду представлять художников, имена которых стали известными уже в середине XX века. Меня часто спрашивают, чем конкретно я руководствуюсь при выборе картин, я вкратце рассказала об эмоциональной части, которая, как я думаю, является главной для каждого галериста, но не менее важным для меня остаётся то, что хочет сказать художник. К сожалению, в современном искусстве мы часто наблюдаем тенденцию, когда художник красками, линиями или пластикой навязывает окружающим только свой внутренний мир, зачастую с его горечью, комплексами и несостоявшимися надеждами. Я же считаю, что если человеку дарован Богом талант, то посредством этого великого дара он прежде всего может передавать многообразие и красоту окружающего мира и незыблемость вечных чувств. Это интересно для зрителя в преломлении определенного художественного стиля и души самого автора. Это не значит, что картина или произведение искусства изначально должны быть простыми, иногда глубоко философские произведения несут в себе добро и свет, чего в современном мире так не хватает людям».

Найти друг друга

«Современный мир искусства многогранен и разнообразен, у художников появились многие возможности, чтобы выставлять и показывать свои работы, но по личному опыту могу сказать, что поистине творческие люди не умеют себя рекламировать и заниматься продвижением своего творчества, поэтому именно одарённым и самым талантливым мастерам нужна помощь галериста и сотрудничество с галереями. И вот когда галерист и художник находят друг друга, это и есть настоящая большая удача для обеих сторон, так как художник может полностью окунуться в творчество, а галерист, обладающий нужными профессиональными качествами, сумеет показать его произведения наибольшему количеству людей. Так и создаются имена…».

В прошлом году галерея Katie Feygie Art отметила свое 20-летие. И можно с уверенностью сказать, что у галереи есть свой стиль, сформировавшиеся традиции и немалый опыт сотрудничества с известными художниками. С 2009 года это семейное дело полностью ведёт Кетти. Ею были внесены серьёзные коррективы, найдены новые интересные художники, а также впервые с момента создания галереи стали проводиться выставки и аукционы. Как признается сама Кетти, она дорожит каждым художником, и долголетнее сотрудничество со многими переросло в тёплую дружбу, благодаря которой Кетти знает о творческих планах многих из них.

Творческие поездки и благотворительные выставки, которые проходят по всему миру, иногда преподносят Кетти удивительные сюрпризы. «Алехандро Моретти – скульптор и теолог из Италии — самое большое открытие для меня за последние годы. Наша встреча была случайной, и я безмерно рада, что этот человек не просто уделил мне время, но и согласился сотрудничать с нашей галереей. Всё в его жизни необыкновенно. Он живёт как отшельник в своём итальянском поместье. Прежде чем заняться искусством, Алехандро изучал теологию в Ватикане, а после этого объездил весь мир, изучая древние религии, связанные с ними легенды и символику. Все его работы как будто приоткрывают занавес над таинствами мира, и зритель, не ощущая времени, может любоваться красотой мироздания во всех её деталях. Сам же Алехандро неохотно идёт на контакт с людьми, объясняя это тем, что разговаривает с миром через свои произведения. Надеюсь, что его работы поразят посетителей галереи так же, как и меня. Впервые работы А.Моретти будут представлены на аукционе во дворце Жофин 17 декабря».

Разговаривая с Кетти, отчётливо понимаешь, что работа в галерее для неё – не просто любимое дело, а образ жизни. Где бы она не оказалась, куда бы не поехала, основной интерес для неё представляют произведения искусства. Она сама, смеясь, рассказывает, что зачастую в её багаже вместо обычных дорожных вещей – бережно упакованные скульптуры и картины.

У творческих людей не хватает ни душевных сил, ни времени рекламировать свои произведения в интернете и социальных сетях. «К слову, я заметила, что большинство наших художников в социальных сетях не выставляет фотографии своих работ, – комментирует сложившуюся ситуацию Кетти. – Так, например, с Габриэлем Монте я познакомилась, навещая своих знакомых в Мексике, пройти мимо его небольшого домика было просто невозможно. Даже на улице перед входной дверью стояли большие полотна, палитра красок которых абсолютно гармонировала с красками природы и города. С этого и началось мое знакомство с художником, так полюбившимся нашим зрителям».

«И, конечно же, на аукционе будут представлены работы самого известного в нашей галерее художника Кирилла Постовита. Я горжусь многолетним сотрудничеством с ним. Его стиль уже очень хорошо знаком людям, его работы находятся в национальных музеях по всему миру, включая Чешскую Республику. А скульптурные мемориалы установлены во многих европейских странах. Большой удачей для меня стала возможность выставить на аукцион работы из первой уникальной коллекции художника, которые ранее были представлены только в национальных музеях мира».

К рождественским чудесам

Итак, лоты отобраны, картины и скульптуры ждут своего часа, чтобы зрители смогли насладиться новой коллекцией на отчасти благотворительном аукционе во дворце Жофин. Кетти уверена, что даже для новичков, которые впервые придут на её аукцион, найдётся что-то новое и интересное «От других аукционов наш будет отличаться тем, что 95% лотов – это работы современных мастеров, – говорит Кетти. – Сюрпризом же будет несколько интереснейщих работ чешских авторов XX столетия, в том числе и Йозефа Чапека».

Аукционный каталог уже завершён, уже приглашён известный галерист из Словакии, с большим опытом проведения аукционов, умеющий создать лёгкую и дружескую атмосферу для всех присутствующих гостей. Художников и их работы представит директор Северочешской галереи изобразительных искусств, доктор искусствоведения Я. Штибр.

Всё уже на завершающей стадии: готовятся пригласительные для гостей, приглашённые получат их вместе с аукционными каталогами, в которых будет и несколько засекреченных лотов. Их впервые можно будет увидеть именно при открытии аукциона в зале Жофина. В качестве сюрприза хозяйка праздника планирует пригласить и одного из авторов работ.

На открытие аукциона приглашены известные в мире искусства люди, но это пока тоже интрига. «Я с нетерпением жду этого дня, с нетерпением жду праздника искусства, которым хочу поделиться со своими гостями. Мне приятно будет порадовать всех присутствующих незабываемой предрождественской атмосферой пражского дворца, лёгким сопровождением живой музыки, встречей с интересными гостями и возможностью новых впечатлений».

Предупреждая некоторые вопросы, можем рассказать о ценах на выставленные лоты. По словам самой галеристки, начальные аукционные цены будут несколько ниже цен на похожие работы в самой галерее. И в зависимости от произведения и автора цены на представленные лоты будут колебаться от 3000 до 1 000 000 крон – это начальная цена самого дорого лота. Цена же на многие картины не будет превышать 20 000 крон. При этом Кетти делает акцент на доступности большинства лотов, поскольку аукцион является отчасти благотворительным.

«Дорогие друзья, дорогие любители искусства, от всего сердца приглашаю вас принять участие в нашем празднике! Буду искренне рада всем гостям – двери для всех открыты!»

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