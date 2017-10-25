Каток на Летне будет стоить городу около 17 млн. крон

Компания Ice-tec solution вновь позаботиться о катке на Летне. 16,8 млн крон городские власти заплатят за обслуживание катка на протяжении 2017-2019 гг. Катание для всех желающих будет бесплатным еще 3 сезона. Все те, у кого нет собственных коньков, смогут арендовать их и защитную экипировку на месте. Открытие катка планируют на начало декабря 2017.

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