Коротко о том, кто такой Андрей Бабиш

Новым премьер-министром Чехии, скорее всего, станет Андрей Бабиш — миллиардер, популист, бывший вице-премьер республики и основатель «ANO». На уже минувших парламентских выборах партия Андрея Бабиша заняла первое место, набрав 29,64% голосов избирателей. «Пражский телеграф» коротко рассказывает о том, кто такой Андрей Бабиш.

Бабиш — чешский миллиардер. Его состояние в 2017 году было оценено в 4,1 миллиарда долларов. Ему принадлежит крупнейшая компания в Чехии под названием «Agrofert», крупный медиахолдинг Mafra Media Group и французский ресторан.

Бабиш — чешский Дональд Трамп. В политику Бабиш пришел из бизнеса, основав в 2011 году политическое движение ANO. В своих заявлениях он часто придавал критике миграционную политику Евросоюза и высказывался на этот счет политически не корректно.

Бабиш выступает против перехода Чехии на евро. Он настроен препятствовать переходу страны на евро и бороться с миграционной политикой Брюсселя, особенно в том, что касается расселения беженцев-мусульман. Среди прочего Бабиш заявлял о готовности к сближению с Москвой и выступал против антироссийских санкций.

Недоброжелатели называют Бабиша агентом КГБ. Уже несколько раз были сделаны заявления, что Бабиш был сотрудником чехословацкой службы госбезопасности StB. Бизнес-успехи Бабиша часто объясняют связями, которыми он обзавелся в 1980-х годах, и более поздними знакомствами — в частности, с 2001 года Бабиша называют приближенным нынешнего президента Чехии Милоша Земана. Сам политик отвергает все обвинения в свой адрес.