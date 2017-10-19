Министр финансов ЧР предложил правительству «опасную» программу

Министр финансов ЧР Иван Пилны предложил правительству программу, по которой Чехия постепенно должна трудоустроить 200 000 иностранных работников. За это Пилны подвергся острой критике коллег. Председатель ČSSD и министр иностранных дел Любомир Заоралек убеждён, что большой приток мигрантов может нести угрозу стране. Больше всего опасаются миграции из Вьетнама, которую полиция часто связывает с производством наркотиков и их пересылке в другие страны. Заоралек считает, что Пилны ищет потоки дешёвой рабочей силы из-за границы, чтобы обеспечить рабочими руками фабрики «Агроферта» Андрея Бабиша. Не получила поддержки программа министра и у вице-премьера Павла Белобрадека.

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