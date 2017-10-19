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Министр финансов ЧР предложил правительству «опасную» программу

Фото: www.zpravy.e15.cz

Министр финансов ЧР Иван Пилны предложил правительству программу, по которой Чехия постепенно должна трудоустроить 200 000 иностранных работников. За это Пилны подвергся острой критике коллег. Председатель ČSSD и министр иностранных дел Любомир Заоралек убеждён, что большой приток мигрантов может нести угрозу стране. Больше всего опасаются миграции из Вьетнама, которую полиция часто связывает с производством наркотиков и их пересылке в другие страны. Заоралек считает, что Пилны ищет потоки дешёвой рабочей силы из-за границы, чтобы обеспечить рабочими руками фабрики «Агроферта» Андрея Бабиша. Не получила поддержки программа министра и у вице-премьера Павла Белобрадека.

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