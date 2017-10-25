На Валтровке появились кони с пропеллерами

Быстро преображаются просторы района, прилегающего к метро Йиноницка. Площадь превратилась в место отдыха: здесь расположены удобные лавочки, высажены деревья и кустарники. А доминантой стали скульптуры коней-пропеллеров. Автором странных лошадей, у которых вместе головы – воздушный винт, кстати, приходящий в движение, является Давид Черны. Вдохновила его на эти образы история места: здесь находился автомобильный завод и цех по производству моторов для самолётов Walter Motors a.s. Именно поэтому пропеллеры присутствуют здесь всюду – в качестве украшений на зданиях, и даже вода течёт из фонтана-пропеллера.

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