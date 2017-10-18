Названы 5 стран, которые лояльнее всего относятся к гражданам РФ

Ассоциация туроператоров России назвала пять стран, которые лояльнее всего относятся к гражданам РФ с точки зрения выдачи шенгенских виз. В их число вошла и Чехия.

Напомним, что в сентябре 2015 года заработала визовая информационная система, которая обязывает граждан РФ проходить дактилоскопию (берутся 10 отпечатков пальцев) и сканирование сетчатки глаза (цифровое фото) для въезда в страны ЕС. По технологии ВИС сданные биометрические данные должны быть действительны к использованию пять лет, то есть, сдав их один раз, последующие визы в течение этого времени россияне могут получать без повторной сдачи биометрии.

Отчёт об условиях выдачи шенгенских виз и работе визовых центров стран ЕС в РФ был опубликован Ассоциацией туроператоров России (АТОР). Как говорится в документе, участники рынка признали чешский визовый центр лучшим с точки зрения работы, наряду с итальянским, испанским, греческим и французским.

По информации АТОР, визовые центры Франции и Чехии работают быстрее всего, а Греция требует меньше всего документов для получения визы. Скорость обработки документов эксперты отметили в работе визовых центров Италии. Испания оказалась среди стран, которые чаще всего выдают россиянам визы на год и более.

Нарекания, в свою очередь, вызывают визовые центры Венгрии и Словении, поскольку в них подача документов производится одновременно с прохождением дактилоскопии, что значительно затягивает процесс. В ВЦ Португалии требуется личное присутствие заявителя.

Вместе с тем неразрешимых вопросов, с которыми сталкиваются российские туроператоры при оформлении для своих клиентов виз в страны Шенгена, нет, отметили в АТОР: «Несмотря на все геополитические разногласия и постоянно ужесточающиеся меры безопасности, страны ЕС по прежнему очень лояльны в вопросе выдачи виз россиянам».

По данным представительства ЕС в России, ежегодно 26 странами-членами Шенгенского соглашения и странами, являющимися ассоциированными членами Шенгенской зоны, выдаётся порядка 16 млн виз. Из этих 16 млн более 3 млн виз выдается гражданам РФ, а доля отказов в визе россиянам составляет около 1%, что является самым низким показателем во всём мире.

Популярная Чехия

В АТОР также назвали самые популярные европейские направления среди россиян. В этом списке, помимо Великобритании, Франции и Испании, вновь фигурирует Чехия. Количество туров, забронированных на осенний период в ЧР, превысило прошлогодние показатели на 27%.

По данным пограничной службы РФ, по итогам первой половины 2017 года турпоток из РФ в Чехию вырос до 183 тыс. человек, что на 57% больше, чем за тот же период

2016 года. Благодаря этому Чехия поднялась на 17-е место в списке самых популярных выездных направлений у россиян.

Позитивные сдвиги в этой сфере подтверждают и представители чешской туриндустрии. Как заявила Алена Кудилкова, директор Национального управления по туризму ЧР CzechTourism, количество туристов из России в Чехии может увеличиться в 2017 году – по сравнению с прошлым годом – на треть.

«Мы очень рады, что после падения из-за кризиса туристический поток из России в Чехию начал восстанавливаться. Мы заметили рост ещё в ноябре 2016 года, а по статистическим данным первого квартала 2017 года рост числа туристов из РФ составил порядка 45% по сравнению с январём-мартом прошлого года. Надеемся, что будем держаться на том же уровне, и рост по итогам года составит порядка 30%», — сказала Кудилкова на презентации региона Южная Моравия.

Она уточнила, что наибольшим спросом у россиян пользуются Прага и Карловы Вары. При этом российские туристы проводят в Праге в среднем шесть ночей. «Это лучший результат среди всех туристов. В среднем этот показатель составляет 3,5 ночей. А, например, китайцы в Чехии проводят максимум 1–2 ночи», – сказала она.

Экспертное мнение

Вилиам Сивек, глава Туристического форума ЧР, объясняет популярность страны среди иностранцев: «Чешская Республика является одной из немногих стран, которые не имеют проблем с безопасностью. Это привлекает иностранных туристов. И хотя более 60% зарубежных путешественников стремятся в Прагу, увеличение числа посетителей из-за границы ощущается во всех регионах Чехии».

А экономист Ян Мусил в беседе с ПТ указал на то, что ЧР является одним из самых дешёвых направлений экскурсионного отдыха для россиян. «Стоимость недельной поездки в Чехию этой осенью начинается от 350 евро, в Венгрию – от 400, а в Италию – от 450 евро на человека. Такой тур включает в себя авиаперелёт, размещение в трёхзвёздочной гостинице, а также трансфер из аэропорта и обратно», – отмечает он.

Согласна с ним Алена Кудилкова. «В Чешскую Республику сегодня действительно приезжает аудитория преимущественно среднего достатка, лечение в Карловых Варах и на других курортах на территории ЧР может позволить себе фактически каждый. А потому в ближайшие год-два мы ожидаем дальнейшее увеличение турпотока из России», – уверена она.

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