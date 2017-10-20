Общественность возмущена: чиновник платит за аренду квартиры в центре Праги 1 493 крон в месяц

Общественность была крайне возмущена узнав, что начальник Генерального финансового управления Чехии Мартин Яначек при зарплате 150 000 крон в месяц платит за аренду квартиры в центральном районе Праги всего 1 493 крон.

Квартира находится в здании Генерального финансового управления. Власти утверждают, что это вознаграждение за службу Мартина Яначка. Сам Янечек утверждает, что закон не нарушал. Стоимость аренды начальник Генерального финансового управления Чехии отказался комментировать. Пресс-атташе Генерального финансового управления Чехии Петра Петлахова дополнила, что квартира чиновника скорее напоминает общежитие, чем роскошные апартаменты.

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