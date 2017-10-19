Опрос агентства Datamar: 80% чехов против перехода на евро

Результаты опроса агентства Datamar в очередной раз подтвердили, что 80% чехов против перехода на евро. Более того, 51,5 % категорически против. Только 4,6% высказались в безоговорочную поддержку перехода на евро. 88,4% опрошенных за то, чтобы при решении важных вопросов в стране проводились референдумы, при этом 35,6% этих людей признались, что в референдумах никогда участие не принимали. Вопрос о том, стоит ли принимать на работу иностранцев, разделил респондентов. 48,8% высказались против, из них 14% – категорически. Оставшиеся разделились на тех, кто особо не возражает, – 31,4% – или не возражает вообще – около 19%.

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