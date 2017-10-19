Опрос: больше половины чехов откладывают деньги на старость

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Больше половины чехов откладывают деньги на старость. Они признаются, что к этой мысли пришли, глядя на своих родителей-пенсионеров, которым пенсии хватает, только чтобы свести концы с концами. Парадоксально, но в возрасте от 35 до 44 лет люди наиболее удовлетворены своим материальным положением, и при этом им не приходит в голову начать откладывать деньги на пенсионное время. Зато после 45 лет люди чаще всего не удовлетворены своим финансовым положением, но уже 7 из 10 начинают думать о сбережениях на будущее. Для многих это время материальных проблем ещё и потому, что приходится одновременно помогать выросшим детям и стареющим родителям.
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