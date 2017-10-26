Полиция разыскивает пассажира онаниста

С началом октября чешская полиция начала разыскивать никому неизвестного мужчину, который ездит в метро и нарушает покой мирный граждан. Горе-пассажир занимается онанизмом публично. В последний раз мужчину видели на отрезке зеленой ветке метро между станциями «Йиржиго з Подебрад» и «Желивскего». За подобное поведение мужчине грозит до 2 лет лишения свободы за подобное хулиганство. Всем тем, кто может опознать мужчину или также стал его жертвой следует обратиться в полицию по номеру 158.